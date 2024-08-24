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Сегодня, 04:43

Титов: «Шансы в матче «Зенит» — «Спартак» — 51 на 49 в пользу хозяев»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший капитан «Спартака» Егор Титов поделился ожиданиями от матча красно-белых с «Зенитом» в 6-м туре РПЛ.

«Надо дать шанс тренеру. В Оренбурге была его первая игра. Вопрос, что там случилось. Глушенков и Вендел — это лучшие футболисты «Зенита». Не могу сказать, что шансы «Спартака» возрастают из-за их отсутствия, потому что «Зенит» играет дома. Шансы — 51 на 49 в пользу «Зенита», — цитирует «РБ Спорт» Титова.

Игра пройдет в субботу, 24 августа, на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Начало матча — в 17:30 по московскому времени.

Егор Титов
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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