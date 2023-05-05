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Сегодня, 10:40

Титов назвал Дзюбу одним из лучших нападающих в России: «Это его реальный уровень»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Артем Дзюба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Экс-полузащитник «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» высказался о результативности нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы.

— Как оцените прогресс Артема Дзюбы после перехода в «Локомотив»?

— Это не прогресс, а его реальный уровень.

— Почему он не показывал этот уровень в Турции?

— Там была совсем другая история. Если Артем захочет, он ее расскажет. Бывает, что тренер тебя приглашает, а потом от тебя отворачивается. К сожалению, так получилось.

— Можно ли сейчас Дзюбу назвать лучшим нападающим в стране?

— Одним из лучших — точно. При том что человеку будет 35 лет. Это говорит о нашем уровне чемпионата.

Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» в феврале 2023 года. В текущем сезоне РПЛ на счету 34-летнего форварда 8 голов и 4 результативные передачи в 8 играх за железнодорожников.

Егор Титов. «Можно надолго забыть о Европе. Нас там не будет в ближайшие 5-10 лет». Титов — о российском футболе, кризисе «Спартака» и Дзюбе
Артем Дзюба
Егор Титов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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