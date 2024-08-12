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Сегодня, 11:57

Титов об игре Барко: «Он быстро стал лидером «Спартака»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший капитан «Спартака» Егор Титов оценил игру полузащитника красно-белых Эсекьеля Барко в матче с «Ахматом» (0:0).

— От Барко ожидали большего?

— Видно, что это классный футболист. Он ведет игру команды. Но «Ахмат» здорово подготовился, разобрал соперника, перекрыл все зоны. Как только аргентинец получал мяч, один, а то и два футболиста гостей оказывались рядом с ним. С другой стороны, забей он на 96-й минуте, это была бы просто уникальная ситуация! В целом Барко сыграл неплохо, но не ярко. Не так, как в матчах с «Химками» и «Крыльями». При этом, заметьте, мы уже от него ждем, что он будет делать разницу в каждом туре. Барко нас за столь короткий промежуток времени приучил к тому, что является лидером «Спартака». Это приятно. Но вот только не каждый соперник дает возможность сильному футболисту проявить свои лучшие качества, — сказал Барко.

Антон Зиньковский. «Зиньковский все время открывается назад. Соболеву нужно наступить на свое «я». Титов об игре «Спартак» — «Ахмат»

25-летний Эсекьель Барко в нынешнем сезоне провел четыре матча за «Спартак», в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.

В следующем матче «Спартак» сыграет в гостях с «Крыльями Советов». Встреча пройдет в среду, 14 августа.

Егор Титов
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Эсекьель Барко
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