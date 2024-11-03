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Сегодня, 14:15

Титов о Барко: «Когда он отдает пас, делает ненужную паузу»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» оценил игру хавбека красно-белых Эсекьеля Барко в дерби с ЦСКА (2:0).

— Как вам Барко?

— Он мастер. Развил вторую голевую атаку. Но там уже — как в хоккее. «Спартак» просто реализовал численное большинство. Считаю, многие команды уже раскусили аргентинца. Все знают, что он не отдает пас первым или даже вторым касанием, что будет мяч передерживать. Это в дерби сразу бросалось в глаза. Были моменты, когда нужно было уже пасовать, а южноамериканец делал лишнее касание, ненужную паузу, терял скорость и темп... Профессионалы меня поймут. Тем не менее, если его убрать из состава, будет совсем плохо.

— Тогда кого назовете лучшим в составе красно-белых?

— Я бы не стал кого-то выделять. Сегодня на поле была команда. Все бились. В стычке, которая привела к двум удалениям, участвовали почти все игроки. Сработал принцип — один за всех и все за одного. Ну и важно, что Максименко сыграл на ноль. Поздравляю его с «сухарем» в дерби.

Полузащитник &laquo;Спартака&raquo; Эсекиэль Барко в&nbsp;матче против ЦСКА (2:0) 2&nbsp;ноября 2024 года. «Барко — мастер, но передерживает мяч. Пьянич играет в одно-два касания». Титов о дерби

Егор Титов
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Эсекьель Барко

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