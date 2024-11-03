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Сегодня, 14:30

Титов о Пьяниче: «Все делает в одно-два касания. ЦСКА нужно уже сейчас продлевать контракт с ним»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Бывший капитан «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» оценил игру полузащитника ЦСКА Миралема Пьянича.

— Пьянич успел произвести на вас впечатление?

— Даже по тем минутам, которые он провел на поле, все было ясно. Мастер во всех отношениях! Играет в одно-два касания. Первым обрабатывает и сразу видит, куда отдать. У него уже есть решение. Тот же Барко играл в Аргентине. Там все-таки другой стиль. Подхватил мяч и понесся с ним один. Пьянич же продукт европейского футбола. Миралем показывает: одно-два касания решают все в футболе. Мастерства у него вагон. Уверен, он принесет пользу армейцем. У него контракт на год?

— Соглашение по схеме 1+1.

— Ну вот надо его уже сейчас продлевать, потому что он точно усилит ЦСКА.

Полузащитник &laquo;Спартака&raquo; Эсекиэль Барко в&nbsp;матче против ЦСКА (2:0) 2&nbsp;ноября 2024 года. «Барко — мастер, но передерживает мяч. Пьянич играет в одно-два касания». Титов о дерби

Егор Титов
Миралем Пьянич
ФК ЦСКА (Москва)

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