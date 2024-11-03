Титов о Пьяниче: «Все делает в одно-два касания. ЦСКА нужно уже сейчас продлевать контракт с ним»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» оценил игру полузащитника ЦСКА Миралема Пьянича.

— Пьянич успел произвести на вас впечатление?

— Даже по тем минутам, которые он провел на поле, все было ясно. Мастер во всех отношениях! Играет в одно-два касания. Первым обрабатывает и сразу видит, куда отдать. У него уже есть решение. Тот же Барко играл в Аргентине. Там все-таки другой стиль. Подхватил мяч и понесся с ним один. Пьянич же продукт европейского футбола. Миралем показывает: одно-два касания решают все в футболе. Мастерства у него вагон. Уверен, он принесет пользу армейцем. У него контракт на год?

— Соглашение по схеме 1+1.

— Ну вот надо его уже сейчас продлевать, потому что он точно усилит ЦСКА.