Титов: «Станкович, в отличие от Абаскаля, не меняет по пять человек в составе»

Сегодня, 11:45
Бывший капитан «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» отдал должное главному тренеру команды Деяну Станковичу.
— Вернемся к вчерашнему дерби. Все ли решения Станковича по составу сработали?
— Я уже как-то говорил, что Станковичу удалось стабилизировать состав. По сути, он произвел только вынужденную замену в центре обороны — Дуарте вместо Литвинова. А так серб не шарахается из стороны в сторону. Сделал ставку на определенных игроков и продолжает им доверять. Это его отличает явно в лучшую сторону от Абаскаля, который мог менять по пять человек. Порадовала идеальная передача Маркиньоса, которого порой журили. Хотелось бы, чтобы новички играли стабильно. А так в целом мы увидели идеальный тайм. Даже не тайм, а первые 30-35 минут.
— Можно ли сказать, что вчера Умяров «съел» главную звезду «Локо» — Батракова?
— Я бы отметил тут не только Наиля, но и всю команду. Красно-белые большую часть матча провели по-хозяйски! Уверенно! Вся команда сыграла великолепно. Нужно отдать должное тренерскому штабу, который так здорово подготовил подопечных к дерби. Да, минут 15 во втором тайме было тревожно, когда «Локо» возвращался в игру. Но дальше все встало на свои места. Закономерный результат! Знаете, вчера Москва была точно красно-белой! Хоккейный «Спартак» уступал «Витязю» 0:3, 1:4, но в итоге взял верх — 5:4. Видите, в один день и хоккеисты, и футболисты забили по пять (улыбается).
|И
|М
|О
|1
|Зенит
|16
|34-7
|39
|2
|Краснодар
|16
|34-9
|38
|3
|Локомотив
|16
|32-23
|34
|4
|Спартак
|16
|30-14
|31
|5
|Динамо
|16
|32-18
|31
|6
|ЦСКА
|16
|25-12
|27
|7
|Рубин
|16
|20-22
|22
|8
|Ростов
|16
|22-27
|20
|9
|Пари НН
|16
|15-27
|16
|10
|Акрон
|16
|19-33
|16
|11
|Динамо Мх
|16
|9-14
|16
|12
|Кр. Советов
|16
|15-24
|15
|13
|Химки
|16
|18-30
|13
|14
|Факел
|16
|11-24
|13
|15
|Ахмат
|16
|14-31
|9
|16
|Оренбург
|16
|16-31
|8
|И
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|16
|12
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|15
|10
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|12
|8
|И
|Г+П
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|15
|16 (10+6)
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|16
|14 (12+2)
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|12
|11 (8+3)