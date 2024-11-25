Титов: «У «Зенита» есть чемпионский дух. Есть ли он у «Краснодара»?»

Сегодня, 12:00
Бывший капитан «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» оценил шансы красно-белых в борьбе за чемпионство.
— Отставание «Спартака» от лидирующего «Зенита» — восемь очков. Многовато? Или реально замахнуться на самое высокое место?
— Думаю, смогу ответить на этот вопрос после гостевого матча с «Краснодаром». Давайте двигаться поэтапно. Следующий тур многое прояснит. Пока восемь очков — отрыв довольно приличный. И нужно учитывать важный фактор: «Зенит» умеет дожимать соперников, даже если игра не складывается. Питерцы вырвали три очка в концовке встречи с «Оренбургом». А это уже чемпионский дух. Ту я понимаю о чем говорю. Есть ли такой дух у «Краснодара»? Пока до конца не ясно.
«Спартаку» же нужно пройти испытание «быками». Если красно-белые сыграют в гостях так же уверенно, убедительно, как с «Локо», это уже будет определенная заявка. Пока вот такой расклад. Ждем 1 декабря.
«Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. На первой строчке находится «Зенит» (39), на второй — «Крансодар» (38), на третьей — «Локомотив» (34).
|И
|М
|О
|1
|Зенит
|16
|34-7
|39
|2
|Краснодар
|16
|34-9
|38
|3
|Локомотив
|16
|32-23
|34
|4
|Спартак
|16
|30-14
|31
|5
|Динамо
|16
|32-18
|31
|6
|ЦСКА
|16
|25-12
|27
|7
|Рубин
|16
|20-22
|22
|8
|Ростов
|16
|22-27
|20
|9
|Пари НН
|16
|15-27
|16
|10
|Акрон
|16
|19-33
|16
|11
|Динамо Мх
|16
|9-14
|16
|12
|Кр. Советов
|16
|15-24
|15
|13
|Химки
|16
|18-30
|13
|14
|Факел
|16
|11-24
|13
|15
|Ахмат
|16
|14-31
|9
|16
|Оренбург
|16
|16-31
|8
|И
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|16
|12
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|15
|10
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|12
|8
|И
|Г+П
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|15
|16 (10+6)
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|16
|14 (12+2)
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|12
|11 (8+3)