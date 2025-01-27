Егор Титов: «От Батракова мы еще увидим много всего интересного»

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов поделился мнением о трансферной политике «Локомотива».

«У «Локомотива тоже есть, конечно, возможности, — цитирует «РБ Спорт» Титова. — Но такие покупки, как это делает «Зенит», они делать, конечно, не могут. Брать какого-то супердорогого, за 35 миллионов евро, что даже для Европы сейчас много... У «Локомотива» есть своя хорошая академия. Мы видим, как выстрелил Батраков. Я уверен, что это не последнее, что сделал этот парень. И я также уверен, что будет много чего интересного от него впереди. Ну и я надеюсь, что такие же звездочки будут появляться и в «Спартаке», и в ЦСКА, и в «Динамо».

В первой половине сезона 19-летний полузащитник Алексей Батраков в 23 матчах за «Локомотив» забил 11 мячей и отдал 6 голевых передач.