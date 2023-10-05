Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:26

Титов — о главной проблеме «Спартака»: «Не играют лучшие. До зимы в атаке только Соболев»

Ана Горшкова
Корреспондент
Футболисты &amp;quot;Спартака&amp;quot;.
Фото ФК «Спартак»
Telegram Дзен

Бывший футболист «Спартака» Егор Титов поделился мнением о том, какие проблемы сейчас испытывает московская команда.

«Команда провела три матча без пропущенных голов. И тут — провал в Самаре, где пропустили четыре мяча. Да, где-то не выручил Максименко, но защитники тоже должны помогать друг другу. Но главное — сейчас не играют лучшие. Не буду называть конкретных фамилий, но, к сожалению, в составе играют совсем другие футболисты.
А самая огромная проблема — в том, что до конца зимней части «Спартак» играет практически с одним нападающим, Соболевым. Еще есть Мелешин, но он, увы, не выходит», — приводит слова Титова Sport24.

Даниил Фомин забивает второй мяч в&nbsp;ворота Александра Максименко в&nbsp;матче &laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo; (3:0). О поражениях «Спартака» и ЦСКА быстро забудут. В случае победы в дерби

На данный момент «Спартак» занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 16 очков.

Источник: Sport24
Егор Титов
ФК Спартак (Москва)
3
Обсудить
Читайте также
Мошенники атаковали спортивные федерации. Есть пострадавшие от новой схемы обмана
ФИФА допустит юношеские сборные России до чемпионатов мира
ФСБ: один из диверсантов пленен в Крыму, он рассказал о целях вылазки
Макгрегор назвал просьбы Зеленского о выделении средств Украине позором
Подросток умер в больнице после избиения в Москве
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 11-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Сочи» — «Зенит» и другие матчи
О поражениях «Спартака» и ЦСКА быстро забудут. В случае победы в дерби
Абаскались. «Спартаку» срочно нужно менять тренера
«Спартак»: 0:7 за четыре дня. «Динамо» по делу разгромило Абаскаля
Защитник «Балтики» Гассама: «Мне нравятся русские, это отличные и дружелюбные люди»
Канчельскис считает, что сейчас нет смысла делать какие-либо изменения в «Спартаке»
Тарпищев раскритиковал Абаскаля за совершенные ошибки в «Спартаке»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Идрисси: «Переход в Россию? Мы всегда открыты для предложений»

Пятибратов намекнул на скорое возвращение к работе