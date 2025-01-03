Титов — о Промесе: «Думаю, ему неплохо живется в Дубае»

Бывший футболист и тренер «Спартака» Егор Титов ответил, ждет ли он возвращения экс-форварда красно-белых Квинси Промеса в Россию.

«Все понимают, что это не быстрый процесс. Я думаю, что Промесу неплохо живется в Дубае. Москва — великолепный город, зато в Дубае весь год тепло. В финансовом отношении он уже заработал свое в карьере. Самое главное, чтобы вся эта история закончилась. Уголовное дело неприятное», — цитирует Титова Metaratings.ru.

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год и с 2021 по 2024 год. После зимних сборов команды в прошлом сезоне его задержали в ОАЭ по запросу прокуратуры Нидерландов. Футболист на родине проходит обвиняемым по двум делам — о нападении с ножом на двоюродного брата и контрабанде наркотиков. Осенью 32-летний нидерландец присоединился к клубу из второго дивизиона ОАЭ «Дубай Юнайтед».