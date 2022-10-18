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Сегодня, 10:45

Титов — о Чалове: «Видно, что аренда в Швейцарию не прошла даром»

Экс-футболист «Спартака» Титов считает, что аренда Чалова в «Базеле» пошла ему на пользу
Александр Львов
Обозреватель
Федор Чалов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Экс-футболист «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» оценил игру форварда ЦСКА Федора Чалова. 24-летний российский игрок оформил дубль в матче 13-го тура РПЛ с красно-белыми (2:2).

— Чалова признали лучшим игроком дерби.

— И это правильно. Двумя голами Федор заслужил право стать лучшим. Тем более «Спартаку» он еще никогда не забивал. Видно, что аренда в Швейцарию не прошла для парня даром — он стал тверже, увереннее. Значит, есть характер. А в дерби это решает все. В «Спартаке» отметил бы Джикию. Это настоящий капитан!

Чалов играл на правах аренды за «Базель» с февраля по конец июня 2022 года. В текущем сезоне он провел 14 матчей за ЦСКА, забил 10 голов и сделал две результативные передачи.

Футболисты &laquo;Спартака&raquo;. «Зиньковский — талантище! Ему надо играть». Титов — об ошибке Зобнина, Промесе и прогрессе Чалова
Егор Титов
Федор Чалов
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РПЛ
ФК Базель
ФК Спартак (Москва)
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Титов: «Мне тоже интересно, почему Зиньковский не выходит в основе»