Егор Титов: «Слышал, что планируют провести ретро-матч «Спартак» — «Реал», но точной информации у меня нет»

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов прокомментировал слова сына легендарного Ильи Цымбаларя о том, что планируется проведение ретро матча между ветеранами московского клуба и «Реала».

«Правда ли, что в этом матче готов сыграть весь звездный состав «Спартака»? Я слышал, что планируют провести такой матч, но точной информации у меня нет», — приводит «РБ Спорт» слова Титова.

Матч планируется посвятить 10-летию кончины легенды «Спартака» Ильи Цымбаларя, гол которого в ворота «Peaлa» (2:1) в матче Лиги чемпионов в 1998 году на «Лужниках», входит в золотую коллекцию турнира. Отмечалось, что на поле выйдут игроки, которые принимали участие в игре между этими клубами.