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Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов прокомментировал слова сына легендарного Ильи Цымбаларя о том, что планируется проведение ретро матча между ветеранами московского клуба и «Реала».
«Правда ли, что в этом матче готов сыграть весь звездный состав «Спартака»? Я слышал, что планируют провести такой матч, но точной информации у меня нет», — приводит «РБ Спорт» слова Титова.
Матч планируется посвятить 10-летию кончины легенды «Спартака» Ильи Цымбаларя, гол которого в ворота «Peaлa» (2:1) в матче Лиги чемпионов в 1998 году на «Лужниках», входит в золотую коллекцию турнира. Отмечалось, что на поле выйдут игроки, которые принимали участие в игре между этими клубами.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования