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Сегодня, 22:04

Егор Титов: «Слышал, что планируют провести ретро-матч «Спартак» — «Реал», но точной информации у меня нет»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов прокомментировал слова сына легендарного Ильи Цымбаларя о том, что планируется проведение ретро матча между ветеранами московского клуба и «Реала».

«Правда ли, что в этом матче готов сыграть весь звездный состав «Спартака»? Я слышал, что планируют провести такой матч, но точной информации у меня нет», — приводит «РБ Спорт» слова Титова.

Матч планируется посвятить 10-летию кончины легенды «Спартака» Ильи Цымбаларя, гол которого в ворота «Peaлa» (2:1) в матче Лиги чемпионов в 1998 году на «Лужниках», входит в золотую коллекцию турнира. Отмечалось, что на поле выйдут игроки, которые принимали участие в игре между этими клубами.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/egor-titov-sly-shal-chto-hotyat-provesti-match-veteranov-s-realom-no-tochnoj-informatsii-u-menya-net/

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити

П2

29%

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ТБ 2.5

25%

1.66

обе забьют - да

16%

1.67
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Милан

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28%

2.00

Х

22%

3.60

П2

13%

4.00
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Барселона
Севилья

обе забьют - да

24%

2.10

Ф1(-1.5)

21%

1.95

ИТБ2 (0.5)

18%

1.90
Егор Титов
ФК Реал
ФК Спартак (Москва)
0
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