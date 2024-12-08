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Сегодня, 11:00

Титов: «Этому «Спартаку» неважно, кто против него выходит!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Бывший капитан «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» прокомментировал крупную победу красно-белых над «Пари НН» (3:0) в 18-м туре РПЛ.

— Этот «Спартак» побеждает на классе, способен дожимать любого?

— Я бы в первую очередь отметил мастерство отдельных футболистов, которые решают эпизоды. А вот говорить о командных комбинациях, в которых участвовало бы по четыре-пять игроков, все-таки еще рановато.

Хотя одна хорошая быстрая атака у красно-белых сегодня прошла. Это было еще при счете 0:0. Красно-белые выбежали вперед. Мяч получил Маркиньос, Рябчук забежал, отдал прекрасную передачу в центр на Мартинса, который покатил тому же Маркиньосу под удар. Вот это было вкусно!

— Взламывать такие команды, как «Пари НН», сложно.

— Еще бы! Нижегородцы все отошли назад. У них своя непростая ситуация. Каждое очко — на вес золота. Поэтому в таких встречах важно забить быстрый гол. В первом тайме не получилось, зато удалось открыть счет после перерыва. Избавились от лишней спешки, нервотрепки. Мы же видели, что произошло в игре «Зенит» — «Акрон».

— Серия «Спартака» впечатляет?

— Конечно! Прекрасное окончание первой части сезона. Шесть побед. Разница забитых и пропущенных — 19-2. Команда на ходу, показывает прекрасный футбол. И ей сейчас неважно, кто выходит против нее! Жаль, что наступает пауза. Что ж, подождем до весны. В четвертом матче (с учетом Кубка) после возобновления сезона «Спартаку» принимать дома «Зенит». Допускаю, что в этой встрече многое и решится. Если в воскресенье «Краснодар» возьмет верх над «Локо», то уже можно будет говорить о тройке фаворитов в золотой гонке.

Футболисты &laquo;Спартака&raquo; Кристофер Мартинс и&nbsp;Манфред Угальде празднуют гол в&nbsp;матче РПЛ с &laquo;Пари&nbsp;НН&raquo; (3:0). «Спартак» великолепен! Зачем Угальде уезжать? Он кайфует от игры красно-белых». Титов — о конкуренции с «Зенитом»

Егор Титов
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
ФК Спартак (Москва)
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