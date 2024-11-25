Титов — о покере Угальде: «После ухода Соболева у Угальде нет в «Спартаке» конкурентов»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» прокомментировал покер форварда красно-белых Манфреда Угальде в матче 16-го тура РПЛ с «Локомотивом» (5:2).

— А вы ожидали от Угальде такой прыти? Ведь некоторые специалисты уже поставили на нем крест после второй половины прошлого сезона, в которой легионер не отметился ни одним результативным действием в РПЛ...

— Такое понятие, как адаптация, никто не отменял. Легионерам, тем более с другого континента, нужно время, чтобы привыкнуть к реалиям РПЛ. Нас всех делает окружение. Почему я долгое время находился, что называется, в топе? У меня были потрясающие партнеры по команде. То же самое можно сказать и про Угальде. Не умаляя его заслуг, нужно похвалить и тех футболистов, которые вчера снабжали его передачами — две от Макриньоса и одна от Мартинса.

— Еще одна — от Лантратова...

— Да уж. Уникальная ситуация. Я даже не знаю... Не думаю, что в мое время Филимонов мог так сыграть. Но это уже нужно задавать вопросы тренеру вратарей «Локомотива». Какие требования предъявляются Лантратову по игре ногами? В то же время нужно отметить и напористость Угальде.

— В «Спартаке» давно не было таких форвардов?

— Здесь мы опять возвращаемся к вопросу об адаптации. Кому-то дают на нее время, кому-то — нет. Угальде в этом плане отчасти повезло. Можно сказать, что уход Соболева пошел ему на пользу. Вернувшийся в команду Николсон не может навязать борьбу за место в составе. Уже даже поговаривают, что зимой «Спартак» с ним расстанется. То есть фактически у Манфреда нет конкурентов. Парень почувствовал уверенность, получает игровое время в достаточном объеме и забивает. Здорово! Дай бог, чтобы продолжил в том же духе.