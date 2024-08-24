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Судейство

Сегодня, 07:30

Титов: «Когда сам был футболистом, хотелось приложить судью»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший капитан «Спартака» Егор Титов прокомментировал агрессивное поведение спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева по отношению к арбитрам.

«Мое мнение о судействе в РПЛ на старте сезона? Так было всегда. Всегда был виноват именно арбитр. Ошибки бывают, но провала в судействе я не вижу. Слова Андреева? Видимо, это эмоции. А на эмоциях можно все сказать. Раньше, когда играл, хотелось приложить судью. Но сейчас понимаю, что этого делать нельзя», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

После матча 5-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:3) Андреев в нецензурной форме раскритиковал работу бригады арбитров во главе с Владиславом Безбородовым.

Источник: РБ Спорт
Дмитрий Андреев
Егор Титов
ФК Оренбург
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