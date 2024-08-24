Титов: «Когда сам был футболистом, хотелось приложить судью»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов прокомментировал агрессивное поведение спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева по отношению к арбитрам.

«Мое мнение о судействе в РПЛ на старте сезона? Так было всегда. Всегда был виноват именно арбитр. Ошибки бывают, но провала в судействе я не вижу. Слова Андреева? Видимо, это эмоции. А на эмоциях можно все сказать. Раньше, когда играл, хотелось приложить судью. Но сейчас понимаю, что этого делать нельзя», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

После матча 5-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:3) Андреев в нецензурной форме раскритиковал работу бригады арбитров во главе с Владиславом Безбородовым.