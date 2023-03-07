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Сегодня, 10:02

Титов — о футболке «Кто мы? Мясо!»: «Это было спонтанно. Очень рад, что всем зашло»

Микеле Антонов
Корреспондент
Егор Титов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Экс-игрок «Спартака» Егор Титов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, смогут ли зрители увидеть на ретро-матчах футболку «Кто мы? Мясо!»

«Эту идею мы придумали с РФС. Они пытаются восстановить какие-то памятные моменты прошлого. Я слышал об идее сделать ретро-форму и ретро-автобусы. Пытаются сделать подобающий антураж. С майкой я не удивился. Увидел эту майку уже в раздевалке у своего шкафчика. Мне сказали, что нужно сделать так, как это было тогда, двадцать лет назад. Есть моменты, которые мы вспоминаем с большим удовольствием. Тогда это было сделано спонтанно, продумано за сутки до матча. Я же не знал, что забью гол в том матче. Очень рад, что всем зашло. Дай Бог, чтобы таких памятных моментов было очень-очень много», — сказал Титов «СЭ».

Летом 2022 года в ретро-матче легенд «Спартака» против «Зенита» (0:2) Титов продемонстрировал болельщикам футболку с надписью «Кто мы? Мясо!»

Егор Титов
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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