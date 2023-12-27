Титов: «Правильно, что не перешли в Азию, нас там особо и не ждали»

Бывший футболист «Спартака» Егор Титов специально подвел итоги 2023 года для российского футбола.

«Российскому футболу желаю в 2024 году не отчаиваться. Я даже не сомневаюсь, что у нас все будет хорошо. Наверное, было принято правильное решение оставаться в Европе и не переходить в Азию, нас там особо и не ждали. У нас великолепный президент РФС Александр Дюков, он умный, грамотный. С ним нас ждет светлое будущее!» — приводит слова Титова Metaratings.ru.

28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях. В связи с этим РФС рассматривал вариант с переходом из Европы в Азию, но отказался от этого из-за отсутствия гарантий успеха перехода.