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Сегодня, 16:00

Титов — о поражении «Спартака» от «Ахмата»: «В команде нет лидера»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Егор Титов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший капитан «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» высказался о поражении красно-белых в Грозном от «Ахмата» (1:2) в 17-м туре РПЛ.

— Удивил ли вас стартовый состав?

— Отвечу так. Я, конечно, немного утрирую, но пусть тренерский штаб «Спартака», когда определяет стартовый состав, устроит товарищеский матч на тренировке между основой и теми футболистами, которых оставили в запасе. И посмотрит, какой будет счет. Да, в моих словах присутствует ирония, но...

— Что «но»?

— Главная проблема «Спартака» сейчас заключается в том, что на поле нет лидера или даже группы лидеров, которые стабильно играют.

— Промес с этой ролью больше не справляется?

— Как я понял, у него сработала опция автоматического продления контракта, чему болельщики «Спартака», конечно, рады. Надеюсь, скоро мы увидим прежнего Промеса.

Гильермо Абаскаль. «Допускаю, что из отпуска Абаскаль в «Спартак» уже не вернется». Мнение Егора Титова

После 17 туров «Спартак» занимает седьмое место в РПЛ, набрав 27 очков. «Ахмат» — 13-й (16 очков).

Егор Титов
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
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