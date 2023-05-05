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Сегодня, 09:55

Титов — об ошибке Дуарте с «Краснодаром»: «При Романцеве его бы не было в команде через день»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Алексис Дуарте.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Экс-полузащитник «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» высказался об игре новичка красно-белых Алексиса Дуарте.

— Всех «впечатлили» действия Дуарте в матче с «Краснодаром». Что бы сделал с ним Олег Романцев после такой игры?

— Думаю, что защитник был бы вызван в клуб и через день бы его в команде не было. Раньше это было нормальным. Если человека вызывали в клуб, значит, у него что-то не то. Здесь вопрос селекции. По каким критериям взяли Дуарте? Мне это непонятно. В моем поколении все футболисты — игроки с именем, игроки сборной. Это футболисты, в которых я был уверен на все двести процентов. У нас было чувство паса, чувство партнера, техника. Это плоды работы Олега Ивановича. Все действия оттачивались годами. Когда мы сегодня видим бестолковый футбол, нам тяжело его воспринимать. Многие на это обижаются, но, увы, нас так воспитали. И те болельщики, которые помнят «Спартак» Романцева, до сих пор говорят нам: «Спасибо за наше детство». Это для нас лучшая похвала, которая может быть.

Дуарте перешел в «Спартак» из парагвайского «Серро Портеньо» в зимнее трансферное окно. С того момента он провел пять матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями.

Егор Титов. «Можно надолго забыть о Европе. Нас там не будет в ближайшие 5-10 лет». Титов — о российском футболе, кризисе «Спартака» и Дзюбе
Егор Титов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Алексис Дуарте
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