Титов: «Из РПЛ надо убегать, если есть возможность! Бежать как можно скорее»

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Егор Титов поделился мнением о том, нужно ли уезжать молодым российских футболистам в Европу.

«Надо убегать, если есть возможность! Бежать как можно скорее. Потому что у нас нет прогресса. Мы все видим, как сильно упал уровень нашего чемпионата с отъездом иностранцев. Получается, условно, Тюкавин при предложении из «Атлетико» должен сказать: «Ребята, я не поеду, потому что должен поднять уровень футбола в России. Ему все скажут: «Ну ты дурак, парень?! Поезжай, конечно». Даже в нынешних реалиях, если есть варианты, надо ехать и пробовать», — приводит слова Титова Sport24.

В сентябре 2023 года стало известно, что УЕФА по завершении сезона-2023/24 присвоит России наименьшее количество коэффициентных очков, набранных за последние пять сезонов, то есть 4,333 очка.

Перед началом нового сезона сборная России в рейтинге ФИФА заняла 38-е место, а в таблице коэффициентов УЕФА Россия опустилась на 25-ю строчку.

Президент УЕФА Александер Чеферин ранее сообщил, что Россия вернется на международную арену только тогда, когда закончится СВО.