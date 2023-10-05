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Сегодня, 12:32

Титов: «Из РПЛ надо убегать, если есть возможность! Бежать как можно скорее»

Титов призвал российских футболистов убегать из РПЛ в Европу
Ана Горшкова
Корреспондент
Егор Титов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Бывший футболист «Спартака» и сборной России Егор Титов поделился мнением о том, нужно ли уезжать молодым российских футболистам в Европу.

«Надо убегать, если есть возможность! Бежать как можно скорее. Потому что у нас нет прогресса. Мы все видим, как сильно упал уровень нашего чемпионата с отъездом иностранцев. Получается, условно, Тюкавин при предложении из «Атлетико» должен сказать: «Ребята, я не поеду, потому что должен поднять уровень футбола в России. Ему все скажут: «Ну ты дурак, парень?! Поезжай, конечно». Даже в нынешних реалиях, если есть варианты, надо ехать и пробовать», — приводит слова Титова Sport24.

Валерий Карпин во&nbsp;время матча Катар&nbsp;&mdash; Россия (1:1). «Интенсивность Катара выше, чем у «Зенита»! Кто может — уезжайте из РПЛ». Откровенный Карпин

В сентябре 2023 года стало известно, что УЕФА по завершении сезона-2023/24 присвоит России наименьшее количество коэффициентных очков, набранных за последние пять сезонов, то есть 4,333 очка.

Перед началом нового сезона сборная России в рейтинге ФИФА заняла 38-е место, а в таблице коэффициентов УЕФА Россия опустилась на 25-ю строчку.

Президент УЕФА Александер Чеферин ранее сообщил, что Россия вернется на международную арену только тогда, когда закончится СВО.

Александер Чеферин высказался о&nbsp;сроках возвращения России на&nbsp;международную арену. Российский футбол не ждут в Европе. Пора уходить в Азию?
Источник: Sport24
Егор Титов
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