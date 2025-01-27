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Сегодня, 18:20

Егор Титов: «Зиньковский и Игнатов могут пропасть, если уйдут в клуб рангом ниже»

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Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов поделился мнением, как хавбекам Антону Зиньковскому и Махаилу Игнатову не загубить карьеру в условиях отсутствия доверия со стороны главного тренера Деяна Станковича.

Антон Зиньковский и&nbsp;Срджан Бабич могут покинуть &laquo;Спартак&raquo;. В «Спартаке» большая чистка имени Кахигао: Виллиан Жозе, Тавареш, Селихов. Следующие — Зиньковский и Бабич?

«Зиньковский, воспитанник «Чертаново», талантливый парень, здорово себя проявил в Самаре, получил хорошую карьеру в «Спартаке — классный клуб, конкуренция, были шансы, а он, по-моему, играл всю весну. Но главное, что результативность у него — ноль. Любой тренер, конечно, посмотрит на все это и скажет, что есть более сильные игроки, которые могут давать результат. Хотя я, конечно, руками и ногами за то, чтобы играли наши. Здесь, повторяюсь, банальная конкуренция», — приводит «РБ Спорт» слова Титова.

Ветеран красно-белых отметил, что у Игнатова немного другая ситуация.

«Это наш воспитанник, ярко начал. Было доверие у Карреры, но он перестал прогрессировать. Естественно, пошла ротация. Сейчас пришел Станкович, и он его просто не видит. Шансы были. Немного было шансов, не как у Зиньковского, но тем не менее. Мне жалко, что наши ребята, такие талантливые, не играют. Но если сейчас пойдут куда-то в клуб ниже рангом, могут пропасть. Может быть, конечно, вариант, как с Дзюбой: куда бы он ни уходил, и Томск, и Тула, и Ростов, Дзюба везде выстреливал. Талант. Да и когда он злится, у него получается все. В том числе, и возвращение в сборную», — добавил Титов.

Источник: РБ Спорт
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Антон Зиньковский
Егор Титов
Михаил Игнатов
ФК Спартак (Москва)
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