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Сегодня, 19:11

Егоров назвал кощунством разговоры о детекторе лжи в адрес судей

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший российский арбитр Игорь Егоров прокомментировал назначение Виталия Мешкова главным арбитром матча «Зенит» — «Динамо», а также вспомнил критику генерального директора бело-голубых Павла Пивоварова в адрес рефери в кубковом матче команд.

«Решение о назначении Мешкова понятно. Московский клуб играет с немосковским. Поэтому лучше поставить нейтрального человека, которым является Виталий Мешков. Он представляет область, а значит отдельную федерацию. Ошибки Мешкова в начале весны? Никаких проблем нет. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Любой. Если будем обращать на это так много внимания, то судить будет некому. У нас нет столько арбитров. Так что считаю выбор нормальным. Виталий соскучился по таким матчам. Слова Пивоварова после последнего матча с «Зенитом» о детекторе лжи? Критиковать очень легко. А выйти и отработать куда тяжелее. Судьи — не роботы. Это человеческий фактор. Я отправил бы всех руководителей клубов, которые высказываются в такой тональности, на детектор лжи. И позадавал бы им много вопросов. Судьи не преступники и не убийцы. Говорить о детекторе лжи в их отношении — кощунство», — приводит слова Егорова «РБ Спорт».

Матч «Зенит» — «Динамо» пройдет 22 апреля. Начало — в 19:00 по мск.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-egorov-govorit-o-detektore-lzhi-v-adres-sudej-koshhunstvo/
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