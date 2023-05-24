Егоров назвал закономерным наказание форварда «Спартака» Соболева

Бывший арбитр ФИФА Игорь Егоров прокомментировал решение КДК РФС дисквалифицировать нападающего «Спартака» Александра Соболева на четыре матча и отметить красную карточку защитнику ЦСКА Виллиану Роше.

«По Соболеву нормальное наказание — там вроде бы по регламенту от 3 до 5 матчей, так что все закономерно. Соболев давно начал вести себя агрессивно, апеллировать к судьям. Так что к этому рано или поздно привело бы. Роша? Он тоже виноват. Начал держать себя за пах, показывая это судье и остальным. Вообще ему надо учить русский язык. Тогда он хотя бы мог подойти и объяснить ситуацию судье, а не ходить с руками на паху», — приводит «РБ Спорт» слова Егорова.

В матче 28-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА (2:1) Соболев после единоборства с Рошей показал сопернику грубый жест и заработал красную карточку. Игрок армейцев в ответ продемонстрировал такой же жест помощнику главного арбитра и тоже был удален с поля.