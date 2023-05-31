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Сегодня, 16:29

Егоров против того, чтобы выдавать Промеса Нидерландам

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший арбитр ФИФА Игорь Егоров прокомментировал ситуацию с полузащитником «Спартака» Квинси Промесом.

«Я тоже против того, чтобы кого-то выдавать Нидерландам. Удивляет ли меня отсутствие реакции «Спартака»? Нет. Меня здесь уже ничего не удивляет. Пока Промес не преступник. Он подозреваемый. Против него выдвинуто обвинение, но не вынесен приговор. Сейчас он обычный гражданин Нидерландов, который играет за «Спартак». Мы его не удерживаем и не прикрываем. Видно, что он сейчас абстрагировался. Для него чем хуже, тем в футболе лучше. Думаю, он двужильный. Понятно, что шумиха возникает. Но человек находится под крылом «Спартака» и российского футбола. Я не знаю, есть ли у него футбольное будущее за рубежом. Все зависит от решения суда», — приводит слова Егорова «РБ Спорт».

30 мая стало известно, что прокуратура Нидерландов предъявила Промесу обвинение в контрабанде наркотиков.

В текущем сезоне 31-летний голландец провел 36 матчей во всех турнирах, забил 25 голов и отдал 10 результативных передач. Он вернулся в «Спартак» в феврале 2021 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-egorov-ya-protiv-togo-chtoby-promesa-vy-davat-niderlandam/
Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Игорь Егоров
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