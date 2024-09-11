Егоров считает, что экс-спортивный директор «Оренбурга» Андреев получил слишком строгое наказание

Бывший арбитр ФИФА Игорь Егоров отреагировал на решение экс-спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева подать апелляцию на его отстранение.

«Я всегда за людей из футбола, находящихся в футболе, а Дмитрий Андреев был прекрасным футболистом. То, что он сорвался — это какое-то недоразумение, может быть, какие-то семейные моменты. Слишком строгое наказание для человека, который всю свою жизнь реализовал в футболе. Проходимцы сплошь и рядом — вот их и надо наказывать. А футбольным людям можно и прилично скостить наказание», — цитирует Егорова Metaratings.ru.

30 августа комитет по этике РФС оштрафовал Андреева на 300 тысяч рублей, а также отстранил от футбольной деятельности на три года (два из них — условно) по делу о нецензурных высказываниях в адрес судей матча 5-го тура РПЛ против «Ростова» (2:3). 2 сентября «Оренбург» отправил 43-летнего специалиста в отставку.