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11 сентября, 23:34

Егоров считает, что экс-спортивный директор «Оренбурга» Андреев получил слишком строгое наказание

Алина Савинова
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Бывший арбитр ФИФА Игорь Егоров отреагировал на решение экс-спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева подать апелляцию на его отстранение.

«Я всегда за людей из футбола, находящихся в футболе, а Дмитрий Андреев был прекрасным футболистом. То, что он сорвался — это какое-то недоразумение, может быть, какие-то семейные моменты. Слишком строгое наказание для человека, который всю свою жизнь реализовал в футболе. Проходимцы сплошь и рядом — вот их и надо наказывать. А футбольным людям можно и прилично скостить наказание», — цитирует Егорова Metaratings.ru.

30 августа комитет по этике РФС оштрафовал Андреева на 300 тысяч рублей, а также отстранил от футбольной деятельности на три года (два из них — условно) по делу о нецензурных высказываниях в адрес судей матча 5-го тура РПЛ против «Ростова» (2:3). 2 сентября «Оренбург» отправил 43-летнего специалиста в отставку.

Источник: Metaratings.ru.
Дмитрий Андреев
ФК Оренбург
Игорь Егоров
ФИФА

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