Экс-арбитр ФИФА Егоров: «Кредит доверия Мажичу должен быть, потому что он работает»

Бывший арбитр ФИФА Игорь Егоров рассказал, как относится к работе Милорада Мажича на посту главы судейского департамента РФС.

«Кредит доверия Мажичу? А почему нет? Многие критикуют судей? Да это ситуация будет вечной. Нет человека, которого бы не критиковали на этой расстрельной должности. Вот мы говорим про зарплаты, но поверьте, никаких денег не хочется, когда тебе 24 на 7 рассказывают, какие судьи плохие, а ты к ним отношения не имеешь практически. Ну пришел как руководитель и что? Сумел сразу переучить? Так не бывает. У нас судьи изначально начинают учиться неправильно. Нужны хорошие судейские школы, чтобы было однообразие, чтобы у людей складывались одинаковые стереотипы как судить. Кредит доверия Мажичу должен быть, потому что он работает, я это вижу. Брифинги, тренировки, матчи просматривает, советы дает. Все работают и хотят, чтобы все было хорошо», — приводит «Спорт День за Днем» слова Егорова.

Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что изменения в составе судейского корпуса не планируются. По его словам, у Мажича есть кредит доверия.

Мажич возглавил департамент судейства РФС в июне 2023 года.