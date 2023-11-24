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Экс-арбитр ФИФА Егоров: «Как белорусы могут судить в РПЛ, если мы их приезжаем учить?»

Алина Савинова
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Бывший арбитр ФИФА Игорь Егоров отреагировал на то, что клубы РПЛ проголосовали за приглашение иностранных судей к работе в России.

— Прекрасно! Клубы РПЛ платят деньги, заказывают музыку. Ну, пусть будут иностранцы, — приводит «Спорт День за Днем» слова Егорова.

— Какой уровень судейства в Саудовской Аравии?

— Даже представить не могу. Никогда не видел никого оттуда ни на одном международном форуме.

— А как судят белорусы?

— Ну вот как они могут судить, если мы их приезжаем туда учить? Тоже «серьезные» ребята.

23 ноября «РБ Спорт» сообщал, что клубы РПЛ на общем собрании проголосовали за изменение регламента, чтобы привлекать иностранных арбитров. По информации источника, с судьями из Белоруссии, Катара и Саудовской Аравии достигнута договоренность на два сезона.

Источник: https://m.sportsdaily.ru/news/egorov-kak-belorusy-mogut-sudit-v-rpl-esli-my-ikh-priezzhaem-uchit
Футбол
РПЛ
Игорь Егоров
0
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