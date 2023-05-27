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Полузащитник «Урала» Егорычев: «Можно сказать, что это был успешный сезон для нас»

Алина Савинова
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Полузащитник «Урала» Андрей Егорычев оценил победу команды над «Химками» в 29-м туре чемпионата России (3:0).

«Это была успешная игра команды. Мы действовали агрессивно, целостно. Свою игру оценивать не хочу: что-то можно занести в актив, что-то можно исправить. Идеальных игр не бывает — всегда можно выступить еще лучше. Но в целом, доволен своей игрой», — приводит Sport24 слова Егорычева.

Также он ответил на вопрос, доволен ли результатом сезона.

«Мы еще не завершили его: осталась одна игра. Но по тому как он складывался для команды, можно сказать, что это был успешный сезон», — добавил футболист.

На данный момент «Урал» занимает 11-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка. В 30-м туре команда из Екатеринбурга сыграет с «Сочи». Матч пройдет 3 июня и начнется в 17.00 по московскому времени.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-05-27-yegorychev-mozhno-skazat-chto-eto-byl-uspeshnyy-sezon-dlya-urala
Андрей Егорычев
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