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Сегодня, 03:06

Егорычев: «Речи Гончаренко захватывают дух»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Урала» Андрей Егорычев рассказал о мотивационных качествах главного тренера команды Виктора Гончаренко.

— Многие футболисты «Урала» отмечают в Гончаренко, что он может подобрать нужные слова. Можешь представить, что в одном матче у Виктора Михайловича просто не хватит мотивирующих слов?

— Нет, такого точно не может быть, — цитирует Sport24 Егорычева. — Он очень тонко чувствует момент, и это его большой плюс. Можно сказать, изюминка, которая влияет на команду и это видно. Его речи правда захватывают дух. Думаю, ему бы подошла профессия оратора.

— «Урал» с Гончаренко до какого места может подняться в РПЛ?

— Не будем загадывать так далеко. Будем идти от матча к матчу. Сейчас будет восстановление и подготовка к следующей игре с «Динамо».

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-17-futbolist-urala-yegorychev-goncharenko-podoshlaby-professiya-oratora-yego-rechi-zakhvatyvayut-dukh
Андрей Егорычев
Футбол
ФК Урал
Виктор Гончаренко
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