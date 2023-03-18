Егорычев: «Конечно, работая с психологом, я изменился»

Полузащитник «Урала» Андрей Егорычев рассказал о пользе, которую ему принесла работа со спортивным психологом.

— В детстве не так воспринимаются тяжелые условия, — цитирует Sport24 Егорычева. — Будучи детьми, на все смотришь проще. Я не из богатой семьи. У меня она простая, и это не было большой проблемой. Все это нормальные условия. Понятно, что могло быть не так комфортно, как может быть. Но в подростковом возрасте особо не обращал на это внимание, и никто не делал на этом акцент. Все относились к этому проще.

— Вы работали с психологом Владимиром Сафоновым. Продолжаете поддерживать связь?

— Да. Разные темы поднимает: вопросы в команде и на поле. Это очень полезная работа. Конечно, работая с ним, я изменился. Это вопрос коммуникаций в команде и вопрос взаимодействия с тренерским штабом, и их много на самом деле, не буду вдаваться в подробности. Психолог может направить на правильную дорогу. Все-таки ответственность на тебе, и ты действуешь больше со взрослой позиции.