Экс-арбитр Чеботарев рассказал, как его ассистент оказался в секте

Знаменитый в прошлом арбитр и инспектор Юрий Чеботарев в интервью обозревателю «СЭ» Юрию Голышаку рассказал о судьбе одного из своих бывших ассистентов — Геннадия Красюка. Этот рефери также входил в бригаду судьи ФИФА Валентина Иванова.

— Вы вот вспоминали Валентина Иванова — у вас же был общий лайнсмен...

— Совершенно верно. Геннадий Красюк.

— Сейчас сектант.

— Пропал Гена. Рассказываю историю: Левников дает назначение на финал Кубка. Главный я. Предлагают какого-то другого помощника. Я попросил: «Николай Владиславович, пусть мне помогает Красюк». Незадолго до этого Гена помогал Валентину Иванову в международном матче и ошибся. Кажется, «Манчестер Юнайтед» не пошел дальше из-за этого. Я решил помочь. Вписали свои имена в историю.

— Прекрасно вас характеризует.

— А сейчас, правильно говорите, Геннадий в секте. Как рассказывают. Нигде не появляется, ни с кем не общается. С женой разошелся. Люди говорят — что-то с головой... А был преподавателем в спортивном институте!

— От большого футбола вас отрезали. Надеюсь, уходом в секту это не завершится.

— Жизнь продолжается!

Полностью интервью Юрия Чеботарева читайте на нашем сайте.