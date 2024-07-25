Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 15:50

Экс-арбитр Чеботарев рассказал, как его ассистент оказался в секте

Юрий Голышак
Обозреватель
Футбольные судьи Юрий Чеботарев и Геннадий Красюк
Юрий Чеботарев и Геннадий Красюк.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Знаменитый в прошлом арбитр и инспектор Юрий Чеботарев в интервью обозревателю «СЭ» Юрию Голышаку рассказал о судьбе одного из своих бывших ассистентов — Геннадия Красюка. Этот рефери также входил в бригаду судьи ФИФА Валентина Иванова.

— Вы вот вспоминали Валентина Иванова — у вас же был общий лайнсмен...

— Совершенно верно. Геннадий Красюк.

— Сейчас сектант.

— Пропал Гена. Рассказываю историю: Левников дает назначение на финал Кубка. Главный я. Предлагают какого-то другого помощника. Я попросил: «Николай Владиславович, пусть мне помогает Красюк». Незадолго до этого Гена помогал Валентину Иванову в международном матче и ошибся. Кажется, «Манчестер Юнайтед» не пошел дальше из-за этого. Я решил помочь. Вписали свои имена в историю.

— Прекрасно вас характеризует.

— А сейчас, правильно говорите, Геннадий в секте. Как рассказывают. Нигде не появляется, ни с кем не общается. С женой разошелся. Люди говорят — что-то с головой... А был преподавателем в спортивном институте!

— От большого футбола вас отрезали. Надеюсь, уходом в секту это не завершится.

— Жизнь продолжается!

Полностью интервью Юрия Чеботарева читайте на нашем сайте.

Павел Каманцев, Юрий Чеботарев и&nbsp;Николай Толстых. «Каманцеву я сказал: «Идите вы на...» Интервью Чеботарева, которого убрали из судейства

Юрий Чеботарев
0
Читайте также
Снуп Догг выбран факелоносцем Олимпиады в Париже
США могут лишить двух Олимпиад из-за борьбы с допингом
Губернатор Калужской области сообщил о крушении вертолета Ми-28
«Спартак» увел игрока у «Локо», «Зенит» потратит 27 млн на бразильца. Трансферные слухи РПЛ
На Украине испугались «перезагрузки» отношений США и России при Трампе
В Грузии заявили о новом фронте конфликта с РФ в случае победы оппозиции на выборах
Популярное видео
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

Спортивный директор «Оренбурга: «Аренда Караташа? Все близко»

Дочь Черенкова: «Хочу поблагодарить всех, кто его помнит»