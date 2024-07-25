Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 15:20

Экс-арбитр Чеботарев рассказал о конфронтации в руководстве судейского корпуса

Юрий Голышак
Обозреватель
Павел Каманцев
Павел Каманцев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Бывший арбитр и инспектор матчей чемпионата России Юрий Чеботарев в интервью обозревателю «СЭ» Юрию Голышаку рассказал о разногласиях между руководителем департамента судейства и инспектирования РФС Милорадом Мажичем, председателем судейского комитета РФС Павлом Каманцевым и Сергеем Фурсой.

Последний руководил департаментом инспектирования с января 2020 года до его объединения с департаментом судейства перед сезоном-2024/25, а затем продолжил работу в судейском комитете и занял должность советника генерального секретаря РФС.

— Наверху в судейском корпусе идет борьба! У Сергея Фурсы жесткая конфронтация с Мажичем и иностранцами. Как и с Каманцевым. Это я знаю на сто процентов, — сказал Чеботарев. — Вот недавно Сергея Лапочкина вывели из инспекторов премьер-лиги. Сводят счеты! Вот это работа Каманцева!

— Старшего Лапочкина?

— Ну да. Тоже не оказался в списках. А с Фурсой у меня нормальные отношения, он хороший руководитель. Да у меня ни с кем плохих отношений не было. Поэтому сейчас болит сердце — из-за того, что вот так со мной обошлись. Почему я и решил все это озвучить. Пусть будет какая-то реакция, а общественность знает, как поступают с людьми, которые всю жизнь отдали футболу. Я никуда никогда не влезал, никакого бизнеса у меня нет. Такие были судьи — Латышев, Липатов, Казаков, Бутенко, Савченко! А сейчас собираемся иностранцев приглашать судить наш чемпионат. Вы слышали об этом?

— Что-то доносилось.

— Будут приезжать судьи из Белоруссии и Саудовской Аравии, кажется. Да я не против этого — но у нас-то какая школа! Алексей Спирин и Валентин Иванов чемпионаты мира судили. Латышев — вообще финал. Правильно Колосков сказал в газете: «Стыдно должно быть за нашу школу!»

Полностью интервью Юрия Чеботарева читайте на нашем сайте.

Павел Каманцев, Юрий Чеботарев и&nbsp;Николай Толстых. «Каманцеву я сказал: «Идите вы на...» Интервью Чеботарева, которого убрали из судейства

Милорад Мажич
Павел Каманцев
Сергей Фурса
Юрий Чеботарев
0
Читайте также
США могут лишить двух Олимпиад из-за борьбы с допингом
Снуп Догг выбран факелоносцем Олимпиады в Париже
Губернатор Калужской области сообщил о крушении вертолета Ми-28
«Спартак» увел игрока у «Локо», «Зенит» потратит 27 млн на бразильца. Трансферные слухи РПЛ
На Украине испугались «перезагрузки» отношений США и России при Трампе
В Грузии заявили о новом фронте конфликта с РФ в случае победы оппозиции на выборах
Популярное видео
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

КДК дисквалифицировал игрока «Динамо» Фомина на два матча РПЛ, один из них — условно

Ещенко — о матче «Спартака» против «Химок»: «Если тут не выиграют, тогда уже не знаю с кем им играть»