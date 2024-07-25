Экс-арбитр Чеботарев рассказал о конфронтации в руководстве судейского корпуса

Бывший арбитр и инспектор матчей чемпионата России Юрий Чеботарев в интервью обозревателю «СЭ» Юрию Голышаку рассказал о разногласиях между руководителем департамента судейства и инспектирования РФС Милорадом Мажичем, председателем судейского комитета РФС Павлом Каманцевым и Сергеем Фурсой.

Последний руководил департаментом инспектирования с января 2020 года до его объединения с департаментом судейства перед сезоном-2024/25, а затем продолжил работу в судейском комитете и занял должность советника генерального секретаря РФС.

— Наверху в судейском корпусе идет борьба! У Сергея Фурсы жесткая конфронтация с Мажичем и иностранцами. Как и с Каманцевым. Это я знаю на сто процентов, — сказал Чеботарев. — Вот недавно Сергея Лапочкина вывели из инспекторов премьер-лиги. Сводят счеты! Вот это работа Каманцева!

— Старшего Лапочкина?

— Ну да. Тоже не оказался в списках. А с Фурсой у меня нормальные отношения, он хороший руководитель. Да у меня ни с кем плохих отношений не было. Поэтому сейчас болит сердце — из-за того, что вот так со мной обошлись. Почему я и решил все это озвучить. Пусть будет какая-то реакция, а общественность знает, как поступают с людьми, которые всю жизнь отдали футболу. Я никуда никогда не влезал, никакого бизнеса у меня нет. Такие были судьи — Латышев, Липатов, Казаков, Бутенко, Савченко! А сейчас собираемся иностранцев приглашать судить наш чемпионат. Вы слышали об этом?

— Что-то доносилось.

— Будут приезжать судьи из Белоруссии и Саудовской Аравии, кажется. Да я не против этого — но у нас-то какая школа! Алексей Спирин и Валентин Иванов чемпионаты мира судили. Латышев — вообще финал. Правильно Колосков сказал в газете: «Стыдно должно быть за нашу школу!»

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