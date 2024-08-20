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Сегодня, 10:25

Экс-арбитр Егоров назвал причины судейских скандалов на старте сезона РПЛ

Виктория Кравченко
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Бывший российский арбитр Игорь Егоров рассказал о причинах судейских скандалов в начале нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

«К сожалению, приходится констатировать: число ошибок серьёзно возросло. В чем причина, сказать сложно, ведь ребята прошли качественную подготовку и хорошо поработали на сборах. У большинства, по сути, не было летней паузы. Даже те, кто уехал в отпуск, все равно регулярно тренировались. Причем удивительно, что героями скандалов становятся те же самые люди, которые отлично себя зарекомендовали в предыдущем розыгрыше национального первенства», — заявил Егоров RT.

После матча с «Ростовом» спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев раскритиковал судейство. Он заявил, что 99 процентов спорных единоборств судили в одну сторону. Главным арбитром матча был Владислав Безбородов, ВАР — Артем Любимов.

Источник: RT
Игорь Егоров
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