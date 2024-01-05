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Судейство

Сегодня, 11:54

Николаев: «В топ-5 чемпионатах Европы и у нас примерно равное судейство»

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Экс-арбитр ФИФА Алексей Николаев сравнил судейство в РПЛ и Европе.

«Мы видим, что сейчас судьи ошибаются во всех европейских чемпионатах, да и ошибки эти довольно резонансные. Они часто связаны со взаимодействием с видеоарбитрами. Думаю, в топ-5 чемпионатах Европы и у нас плюс-минус квалифицированное, хорошее, примерно равное судейство. Естественно, без ошибок не бывает», — приводит слова Николаева Legalbet.

Ранее Николаев назвал самых стабильных российских судей в 2023 году.

Источник: Legalbet
Футбол
РПЛ
Алексей Николаев
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