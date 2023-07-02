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Судейство

Сегодня, 17:38

Экс-арбитр ФИФА Егоров назвал главную проблему судейства в России

Алина Савинова
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Бывший арбитр ФИФА Игорь Егоров ответил на вопрос, стоит ли болельщикам в следующем сезоне ждать роста уровня судейства в России.

«Ожидать этого нужно прежде всего командам, руководителям и футболистам. Болельщик же будут болеть и им будет о чем поговорить, а журналистам про что писать, если что-то будет. А это что-то будет, никуда не деться. Сколько существует футбол, столько существуют неправильные и правильные решения судей. Будем надеяться, что будет улучшения судейства в России. Сейчас придет Милорад Мажич, но потом он уйдет, а проблема останется. Проблема у нас в начальной стадии — у нас мало школ молодого арбитра. Мы набираем самоучек. А потом у нас приезжают всякие итальянцы, сербы и другие и начинают переучивать. Это всегда сложнее, чем учить. Надо начинать со школ», — цитирует Егорова Legalbet.

27 июня сербский экс-арбитр Милорад Мажич был назначен на должность главы департамента судейства РФС. Ранее этот пост занимал Павел Каманцев. Он продолжит работу в качестве руководителя судейского комитета.

Источник: https://legalbet.ru/news/eks-arbitr-egorov-nazval-glavnuyu-problemu-sudejstva-v/
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Игорь Егоров
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