Экс-арбитр ФИФА Лапочкин: «Офсайдные линии никак не облегчат работу судей, но уменьшат градус обсуждений»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин рассказал, как относится к технологии автоопределения положения «вне игры».

«Офсайдные линии никак не облегчат работу судей на поле, но уменьшат градус обсуждений нарушений. Все смогут наглядно увидеть нарушение или его отсутствие, судьям будет легче объяснить свое решение. Но из этого может появиться новая проблема — незначительные офсайды. Игрок может зайти буквально на какие-то миллиметры, но по правилам это будет офсайд. Если кто-то забьет красивый гол, но там будет минимальный офсайд, то гол, конечно, отменят. Есть ли доверие к китайской технологии? Сейчас в Китае качество в технике очень повысилось. Офсайдные линии не должны подвести, но все может быть», — цитирует Лапочкина Sport24.

Лапочкин начал судейскую карьеру в 1995 году. С 2011 по 2021 год он обслуживал матчи чемпионата России. Весной 2021-го стало известно, что УЕФА запретил Лапочкину заниматься судейской деятельностью в ближайшие несколько лет.