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РПЛ

Сегодня, 18:32

Экс-арбитр ФИФА Лапочкин заявил, что судейская бригада правильно засчитала гол Изидора в ворота «Рубина»

Алина Савинова
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Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин поделился мнением об эпизоде с голом форварда Вильсона Изидора в матче 8-го тура РПЛ «Рубин» — «Зенит» (3:0).

«В чемпионате России уже давно нет офсайдных линий. Если судить по тому кадру, который был опубликован в СМИ и Telegram-каналах, то такие эпизоды должны трактоваться в пользу атакующей команды, даже если у Изидора был миллиметровый офсайд. На мой взгляд, судейская бригада, обслуживающая матч, приняла правильное решение, засчитав этот гол. Спорные эпизоды должны трактоваться в пользу атаки, арбитры действовали в соответствии с современными рекомендациями», — цитирует Лапочкина «Спорт День за Днем».

После этой встречи «Зенит» набрал 17 очков и расположился на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата России. «Рубин» с 6 очками занимает 13-ю позицию. 24 сентября петербургский клуб сыграет с «Локомотивом», команда из Казани днем позже встретится с «Факелом».

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/eks-arbitr-fifa-lapochkin-sudeyskaya-brigada-pravilno-zaschitala-gol-izidora-v-vorota-rubina-
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Рубин (Казань)
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 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
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 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
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 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
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 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
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 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
12
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
13
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
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 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
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 Факел 8 1 2 5 5-13 5
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 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
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Динамо – Пари НН
 1 : 1
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 2 : 2
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 1 : 1
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 1 : 0
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 2 : 2
17.09 14:00
Урал – Факел
 0 : 0
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Рубин – Зенит
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