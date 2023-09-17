Экс-арбитр ФИФА Лапочкин заявил, что судейская бригада правильно засчитала гол Изидора в ворота «Рубина»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин поделился мнением об эпизоде с голом форварда Вильсона Изидора в матче 8-го тура РПЛ «Рубин» — «Зенит» (3:0).

«В чемпионате России уже давно нет офсайдных линий. Если судить по тому кадру, который был опубликован в СМИ и Telegram-каналах, то такие эпизоды должны трактоваться в пользу атакующей команды, даже если у Изидора был миллиметровый офсайд. На мой взгляд, судейская бригада, обслуживающая матч, приняла правильное решение, засчитав этот гол. Спорные эпизоды должны трактоваться в пользу атаки, арбитры действовали в соответствии с современными рекомендациями», — цитирует Лапочкина «Спорт День за Днем».

После этой встречи «Зенит» набрал 17 очков и расположился на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата России. «Рубин» с 6 очками занимает 13-ю позицию. 24 сентября петербургский клуб сыграет с «Локомотивом», команда из Казани днем позже встретится с «Факелом».