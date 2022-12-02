Экс-арбитр ФИФА Николаев допустил увеличение добавленного времени в РПЛ после ЧМ-2022

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев прокомментировал «СЭ» тенденцию среди арбитров на ЧМ-2022 в Катаре добавлять большое количество игрового времени к таймам.

«Такие рекомендации — добавлять время с учетом всех остановок игры, связанных с травмами, заменами, симуляциями, затягиванием времени. Обратили внимание, что мало игрового времени, вернее, много моментов, которые требуют добавить это время, но судьи редко это делают.

По 10 минут — это круто. Наверное, слишком много, но я еще ни от кого не слышал, что это плохо. Люди могут еще 10 минут посмотреть футбол. Все это началось внепланово, а сразу в начале ЧМ случился эпизод с травмой вратаря и добавили 14 минут. Люди сначала удивились, но сейчас привыкают. Это нормально, футболисты будут меньше тянуть время, зрителям интереснее. Самое главное, чтобы это было обоснованно. Обычно после таких турниров все эти рекомендации переходят на национальные чемпионаты», — сказал Николаев «СЭ».

21 ноября в матче ЧМ-2022 Англия — Иран (6:2) были установлены рекорды продолжительности первого тайма и всей игры на чемпионатах мира. Главный судья встречи Рафаэл Клаус добавил 14 минут к первому тайму и 10 — ко второму. При этом из-за паузы, связанной с пенальти в ворота англичан, футболисты провели на поле во втором тайме 13 лишних минут. Общая продолжительность матча составила 117 минут.