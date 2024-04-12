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Сегодня, 19:38

Экс-арбитр ФИФА Николаев поддержал назначение судьи Иванова на матч «Краснодар» — «Зенит»

Сергей Жуков
корреспондент
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Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев в комментарии для «СЭ» оценил решение назначить Сергея Иванова главным арбитром матча 24-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Зенитом».

«Есть руководитель, который видит, кто сейчас психологически готов к таким матчам. Не могу сказать, что меня удивило какое-то назначение в этом туре. Иванова часто упрекают в судействе в пользу «Зенита»? Мне так не кажется. Все эти разговоры — они больше для болельщиков или для журналистов. Руководитель смотрит на психологическое и физическое состояние арбитров и решает, готов ли арбитр к тому или иному матчу. Здесь целиком и полностью можно доверять Мажичу», — сказал Николаев «СЭ».

Сергей Иванов. Судья Иванов назначен на матч «Краснодар» — «Зенит», Карасев рассудит игру «Локомотив» — ЦСКА

Игра между командами состоится 13 апреля в Краснодаре. Начало — в 17.00 мск.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 44 очка в 22 матчах. «Краснодар» идет вторым, отставая от сине-бело-голубых на 1 очко.

РПЛ
Сергей Иванов (судья)
ФК Зенит
ФК Краснодар
Алексей Николаев
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