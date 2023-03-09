Николаев — о списке Комличенко и Соболева: «Когда мы судили, подобных списков не было»

Экс-арбитр ФИФА Алексей Николаев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал изменения в списке судей, носящем имена Николая Комличенко и Александра Соболева.

«В наше время, когда мы судили, подобных списков не было. Но в любом случае арбитры изучают футболистов, чтобы знать с какими проблемами они могут столкнуться в матчах», — сказал Николаев корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

По информации «СЭ», в именной список имени Комличенко и Соболева вместо Рамазана Гаджимурадова, на время покинувшего «Урал», включен вернувшийся в РПЛ форвард «Локомотива» Артем Дзюба.