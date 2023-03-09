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Николаев — о дебюте арбитра Федорова на матче «Зенит» — «Химки»: «Абсолютно не рискованно»

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Экс-арбитр ФИФА Алексей Николаев прокомментировал назначение судьи Артура Федорова на матч 19-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Химками», который станет для него первым в высшем российском дивизионе.

«Абсолютно не рискованно. Судейство Романа Галимова, который не дебютировал, но очень долго не судил премьер-лигу, — положительный пример дебюта в Санкт-Петербурге. Я тоже в 2003 году дебютировал в Санкт-Петербурге. Думаю, что это один из лучших вариантов дебютировать в таких прекрасных условиях, которые созданы на «Газпром Арене», — приводит слова Николаева «Спорт День за Днем».

Матч «Зенит» — «Химки» пройдет в воскресенье, 12 марта. Стартовый свисток прозвучит в 14.00 по московскому времени.

Источник: Спорт День за Днем
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Химки
Алексей Николаев
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