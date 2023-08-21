Экс-арбитр ФИФА Савченко призвал вернуть Безбородова к обслуживанию матчей РПЛ

Бывший арбитр ФИФА Юрий Савченко рассказал, кого считает лучшими российскими судьями на данный момент.

«На мой взгляд, сейчас у нас в стране три судьи высокого уровня — Павел Кукуян, Сергей Карасев и Владислав Безбородов. Почему-то Безбородова в запас запрятали. Ошибка в матче «Ахмат» — ЦСКА? Так там ВАР не так четко действовал. Есть ряд судей, которые могут отсудить матч любой сложности. Безбородов входит в этот ряд. Надо быстрее его возвращать», — приводит «Спорт День за Днем» слова Савченко.

Владимир Безбородов не получает назначений на матчи чемпионата России после игры 2-го тура «Ахмат» — ЦСКА (2:3). В этом матче 50-летний арбитр назначил пять пенальти и показал три красные карточки. Позже департамент судейства РФС признал, что Безбородов ошибочно удалил защитника армейцев Милана Гайича и заставил перебить пенальти в ворота красно-синих.

Безбородов начал судейскую карьеру в 2001 году. С 2007-го он судит матчи высшего дивизиона России.