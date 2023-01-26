Вилков: «За февраль Дзюба наберет форму и свои пять мячей за «Нижний Новгород» забьет»

Бывший арбитр ФИФА Михаил Вилков высказался о возможном переходе нападающего Артема Дзюбы в «Нижний Новгород».

«Мне хотелось бы, чтобы к нам приехал Артем Дзюба, — цитирует «РБ Спорт» Вилкова. — Это футболист высокого уровня, несмотря на то, что многие говорят, что он потерял форму, что возрастной. Есть примеры, когда в РПЛ играли и более возрастные футболисты. За февраль Артем наберет форму и свои пять мячей во второй части чемпионата забьет. Тем более нам играть с «Зенитом» и «Спартаком» — для Дзюбы большая мотивация отличиться в этих матчах. Артем на диване не лежит, поддерживает форму».

С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним клубом 34-летнего россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.

«Нижний Новгород» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков в 17 матчах.