Лапочкин: «После столь неудачного матча, вряд ли мы увидим в ближайших турах Бобровского, Шафеева и Амелина»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин поделился мнением о работе главного арбитра Яна Бобровского в матче 3-го тура РПЛ между махачкалинским «Динамо» и «Пари НН» (0:1).

— Вы бы назначали Бобровского на следующие матчи РПЛ?

— Во-первых, назначить или не назначить я его не могу, — цитирует Лапочкина «РБ Спорт». — Но думаю, что после столь неудачного матча. Навряд ли мы увидим в ближайших турах Бобровского, Шафеева с Амелиным.

Единственный гол на 81-й минуте забил Николай Калинский, реализовавший пенальти. С 60-й минуты махачкалинцы играли вдесятером после удаления Муталипа Алибекова.

«Пари НН» одержал первую победу в сезоне и с 3 очками расположился на 11-м месте в турнирной таблице. «Динамо» с 2 очками — на 13-й строчке.