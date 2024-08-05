Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 11:01

Лапочкин: «После столь неудачного матча, вряд ли мы увидим в ближайших турах Бобровского, Шафеева и Амелина»

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин поделился мнением о работе главного арбитра Яна Бобровского в матче 3-го тура РПЛ между махачкалинским «Динамо» и «Пари НН» (0:1).

— Вы бы назначали Бобровского на следующие матчи РПЛ?

— Во-первых, назначить или не назначить я его не могу, — цитирует Лапочкина «РБ Спорт». — Но думаю, что после столь неудачного матча. Навряд ли мы увидим в ближайших турах Бобровского, Шафеева с Амелиным.

Единственный гол на 81-й минуте забил Николай Калинский, реализовавший пенальти. С 60-й минуты махачкалинцы играли вдесятером после удаления Муталипа Алибекова.

«Пари НН» одержал первую победу в сезоне и с 3 очками расположился на 11-м месте в турнирной таблице. «Динамо» с 2 очками — на 13-й строчке.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
Сергей Лапочкин (судья)
Ян Бобровский
Обсудить
Читайте также
Андреева и Шнайдер подвели итоги Олимпиады-2024
Украинка Магучих стала олимпийской чемпионкой в Париже
В Британии протестующие попытались поджечь отель
Тюкавина прорвало, у Лички проснулся инстинкт убийцы, его команда оказывает давление на «Зенит»
Медведь загрыз рыбака в Магаданской области
Каждый пятый опрошенный российский автомобилист за три года попадал в ДТП
Популярное видео
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: РПЛ, 3-й тур: «Зенит» — «Ростов» и другие матчи
Рябчук — о Вальбуэна: «Помогал во всем: как на поле, так и вне его»
Капитан махачкалинского «Динамо» Алибеков: «Первый домашний матч в РПЛ? Очень важная игра»
РПЛ, 3-й тур: «Спартак» примет «Крылья Советов» и другие матчи
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
«Спартак» — «Крылья Советов». Онлайн-трансляция матча РПЛ
Илич о победе над махачкалинским «Динамо»: «Недоволен игрой «Пари НН», но самое важное — три очка»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дзагоев о работе селекционером: «На 15-й минуте матча у меня складывается впечатление об игроке»

Деограсия не считает позором счет «Оренбурга» в матче с ЦСКА