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Судейство

Сегодня, 17:05

Экс-арбитр Николаев назвал лучшего российского судью нынешнего сезона

Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев в разговоре с «СЭ» назвал лучшего российского судью по итогам первой части сезона.

«Если брать осеннюю часть чемпионата, то тут стоит особняком Кирилл Левников. Многие признают его лучшим, и я такой выбор полностью поддерживаю. В этом сезоне его арбитраж самый надежный, и само его судейство практически не вызывает вопросов. Он доказал, что может справиться с любой игрой, даже самой статусной. Видно, что он находится в отличной форме», — сказал Николаев «СЭ».

40-летний арбитр Кирилл Левников в 18 турах РПЛ сезона-2024/25 работал в качестве главного в 13 матчах, показал игрокам пять красных карточек, четыре из которых были прямыми, и назначил три пенальти.

Денис Сафронов

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Алексей Николаев
Кирилл Левников
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