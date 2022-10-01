Экс-арбитр Николаев объяснил, почему Сычевому не дали желтую карточку в матче против «Сочи»

1 октября, 15:15
Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев в разговоре с «СЭ» оценил эпизод в матче «Оренбург» — «Сочи», в котором Владимир Сычевой сделал предложение девушке.
«Как можно за это показывать желтую карточку? Чтобы потом на тебя все пальцем показывали? Желтая карточка показывается только в той ситуации, когда своими жестами и празднованием гола футболист может кого-то спровоцировать на какие-то беспорядки. А здесь яркий момент того, чем можно только восхищаться. Отличная идея футболиста. Побольше бы таких моментов. Пусть те люди, которые пишут, что здесь должна быть желтая, выйдут на поле и покажут ее в этой ситуации. Пусть посмотрят, что потом напишут про них. Писать у нас все горазды, все в правилах разбираются, только никто не выходит со свистком и ничего не делает», — сказал Николаев «СЭ».
Нападающий реализовал пенальти в матче 11-го тура РПЛ против «Сочи». По ходу встречи игрок получил желтую карточку. Вскоре футболист снова нарушил правила, но судья решил на наказывать форварда.
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Основные источники исследования