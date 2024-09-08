Экс-арбитр Николаев: «Ни один, кто имеет отношение к судейству, не скажет: «Нам нужны иностранные арбитры на играх РПЛ»

Бывший арбитр РПЛ Алексей Николаев прокомментировал слова генерального секретаря РФС Максима Митрофанова о том, что российский футбол не нуждается в приглашении иностранных арбитров.

— Обсуждать слова Митрофанова я не в праве, это его мнение, — приводит слова Николаева Metaratings.ru. — А по поводу иностранных арбитров на матчах, по-моему, это стало понятно много лет назад. Ни один из людей, которые имеют отношение к судейству, не скажет: «Нам нужны иностранные арбитры на играх РПЛ».

— С точки зрения обмена опытом это не было бы полезно?

— Мы с этим сталкивались в одностороннем порядке: приезжали арбитры, которые судили топовые матчи. Тогда так решили. Но решение это было совершенно неправильное, и авторитет наших судей в Европе, конечно же, падал в тот момент. Что касается обмена опытом сейчас, то любой обмен, любая возможность играть, конечно, идет на пользу. Другой вопрос — как этот обмен будет осуществляться, и что он может дать на самом деле.

3 сентября в Москве состоялась встреча представителей клубов РПЛ с руководителем департамента судейства РФС Милорадом Мажичем.