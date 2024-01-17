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Сегодня, 00:20

Экс-арбитр Обломов рассказал о подготовке судей во второй части РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-арбитр Илья Обломов рассказал о подготовке судей во второй части РПЛ.

«Я не сомневаюсь в профессионализме арбитров РПЛ. Знаю, как многие проводят свой отпуск, слежу за ребятами. Многие даже в отпуске не позволяют себе лишнего и поддерживают физическую форму. Важно понимать, что судьи на сбор должны приехать уже физически готовыми. Раньше рефери сдавали тесты по физической подготовке в предпоследний день сбора, а затем уже подводились итоги. Сейчас такого нет. Основные тесты по физической подготовке сдают уже на второй или третий день после акклиматизации на сборе. А дальше уже идет работа над игровыми ситуациями и так далее. Кто на второй или третий день не сдает тесты по физподготовке, тот пропускает первые туры чемпионата, пока эти тесты успешно не пересдаст. На сборе обычно второго шанса сдать тест не дают, поэтому судьи уже сейчас активно готовятся к сезону и, надеюсь, все находятся в прекрасной физической форме», — приводит слова Обломова «РБ Спсорт».

Вторая часть чемпионата России стартует в начале марта. Все клубы РПЛ проведут сборы за рубежом — в Турции, ОАЭ и Катаре.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/by-vshij-sud-ya-oblomov-arbitram-rpl-nuzhno-priezzhat-na-sbory-v-optimal-noj-fizicheskoj-forme/
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