Экс-арбитр ФИФА Савченко: «Карасев не испортил матч «Спартак» — «Зенит»

Бывший арбитр ФИФА Юрий Савченко рассказал, что думает о работе главного судьи Сергея Карасева в матче 5-го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит» (1:3).

«Карасев провел матч на очень хорошем уровне, кроме эпизода с пенальти. Что в этом эпизоде было не так? Возникла почему-то какая-то пауза, потом вмешался ВАР и подсказал Карасеву, что было нарушение. Он был удивлен, что ВАР обращает внимание на этот момент. Но, я считаю, видимо, судьям в последнее время дали установку, что если есть игра рукой в штрафной, то главного арбитра надо поставить в известность об этом эпизоде. Он смотрит эпизод и видит, что рука есть, и назначает пенальти. В целом Карасев не испортил этот матч», — приводит «Спорт День за Днем» слова Савченко.

После этой игры «Зенит» набрал 10 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 9 очками занимает шестую строчку. В 6-м туре сине-бело-голубые сыграют против «Урала», а красно-белые встретятся с «Ахматом».