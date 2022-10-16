Экс-арбитр Сергей Хусаинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил работу Сергея Карасева в первом тайме матча 13-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак».

«Есть вопросы к последовательности принимаемых решений в первом тайме. Эпизод с Промесом был за спиной у судьи. Просто так профессиональный футболист бить не будет. Провокатор остался на поле. Следующий эпизод — Роша против Зобнина. Это красная карточка по характеру нарушения. Но Карасев дал совершенно справедливую желтую Промесу. Поэтому он не мог позволить себе дать красную Роше. Следующий эпизод — Соболев в штрафной площади с мячом, пытается ударить по воротам. Происходит падение. Этот эпизод вызывает сомнения. Желтая Промесу — верное решение. Желтая Роше — последовательность эпизодов, верное решение. Падение Соболева — это нарушение правил игры, это пенальти. Чтобы арбитр его поставил на стадионе ЦСКА в ворота армейцев, нужно иметь яйца, как говорят в народе», — сказал Хусаинов «СЭ».

После первого тайма дерби в рамках 13-го тура РПЛ ЦСКА дома обыгрывает «Спартак» со счетом 1:0.