Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:10

Хусаинов: «Падение Соболева — это нарушение правил игры, пенальти. Желтая Промесу — правильное решение»

Хусаинов оценил работу Карасева в первом тайме матча ЦСКА — «Спартак»
Артем Бухаев
Корреспондент

Экс-арбитр Сергей Хусаинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил работу Сергея Карасева в первом тайме матча 13-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак».

«Есть вопросы к последовательности принимаемых решений в первом тайме. Эпизод с Промесом был за спиной у судьи. Просто так профессиональный футболист бить не будет. Провокатор остался на поле. Следующий эпизод — Роша против Зобнина. Это красная карточка по характеру нарушения. Но Карасев дал совершенно справедливую желтую Промесу. Поэтому он не мог позволить себе дать красную Роше. Следующий эпизод — Соболев в штрафной площади с мячом, пытается ударить по воротам. Происходит падение. Этот эпизод вызывает сомнения. Желтая Промесу — верное решение. Желтая Роше — последовательность эпизодов, верное решение. Падение Соболева — это нарушение правил игры, это пенальти. Чтобы арбитр его поставил на стадионе ЦСКА в ворота армейцев, нужно иметь яйца, как говорят в народе», — сказал Хусаинов «СЭ».

После первого тайма дерби в рамках 13-го тура РПЛ ЦСКА дома обыгрывает «Спартак» со счетом 1:0.

ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
8
8
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Холанн? Какой Холанн? «Ливерпуль» остановил норвежца и прибил «Манчестер Сити»
Анчелотти отправил Хави на переэкзаменовку. «Реал» растоптал «Барсу» в класико
Захарова высмеяла заявление Киева о желании князя Владимира вступить в ЕС в 988 году
Журналистка США заявила, что Запад на самом деле не желает победы Украины
Тело 14-летнего подростка обнаружено на востоке Москвы
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 13-й тур: дерби ЦСКА — «Спартак» и другие матчи
Мартинс оценил игру «Спартака» в дерби с ЦСКА
Зобнин о первом голе ЦСКА: «Пытался соблюдать фэйр-плей, но защитник армейцев поступил иначе. Возможно, стоило выбить мяч»
Федотов не проиграл «Спартаку» в восьмом матче подряд
Мацуев — о дерби: «Схватка! Игра радовала глаз!»
Ветеран ЦСКА — о ничьей в дерби: «Спартак» только эпизодами выглядел хорошо"
Федун оценил судейство в дерби: «Все нормально. Предвзятости, как раньше, не было»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Чалов забил в дерби впервые за три года

Абаскаль заменил Мевлю и Литвинова после первого тайма матча с ЦСКА